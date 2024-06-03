В Геленджике задержали приезжих, уснувших на Вечном огне

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре осудят женщину, которая прикурила сигарету от Вечного огня. 17 марта пьяная жительница Майкопа бросила в пламя Вечного огня венок в виде звезды. Случился пожар. Кроме того, она прикурила сигарету. Очевидцы вызвали на место полицейских.