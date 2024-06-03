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В Геленджике задержали приезжих, уснувших на Вечном огне

В Геленджике задержали приезжих, уснувших на Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Нарушителями оказались жители Екатеринбурга.

Отдел ОМВД по городу сейчас проводит проверку.

Напомним, парней, которые предварительно были пьяны, на Вечном огне сфотографировала туристка. Она возмутилась такому поведению молодых людей.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре осудят женщину, которая прикурила сигарету от Вечного огня. 17 марта пьяная жительница Майкопа бросила в пламя Вечного огня венок в виде звезды. Случился пожар. Кроме того, она прикурила сигарету. Очевидцы вызвали на место полицейских.