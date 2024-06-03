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«А я думал, ты шальная»: фигуристая участница «Мистера Х» из Владивостока не понравилась ни богачу, ни бедняку

Приморскую участницу «Мистера Х» исключили из проекта после свидания с богачом.

Источник: Соцсети

Уроженку Владивостока, участвующую в новом сезоне шоу «Мистер Х» (16+), Валерию Василевскую исключили из проекта. Вероятно, богатому жениху Станиславу Еговцеву, который позвал ее на свидание, не понравился холод девушки.

Начало их встречи было многообещающим. Стас подъехал за девушкой на дорогом кабриолете с пышным букетом цветов, отправились они гулять по винограднику. Свидание пошло не по плану, когда мужчина не смог открыть бутылку вина, а Валерия заявила, что и вовсе не любит этот вид алкоголя.

Рисование вином прошлом в относительно спокойной обстановке, а завершилось свидание поеданием улиток. Во время ужина Станислав попытался приобнять Валерию, которая была легко одета, но та, на его удивление, повела себя достаточно холодно. По словам самой девушки, ей нужно время на то, чтобы привыкнуть к партнеру, иногда в отношения она вступала только через три месяца, а порой и через полгода:

«А я думал, ты шальная», — заявил Станислав, но фитнес-тренер его юмор явно не оценила.

В итоге Валерия, которая, как сама говорила, может влюбить в себя любого, не понравилась ни одному из потенциальных женихов. Станислав пояснил, что девушка ему не подходит, второй участник, Гордей Крапивка, также не видит смысла задерживать участницу. Почему он не решил продолжить общение, остается загадкой. Может, проявил мужскую солидарность.

В своих социальных сетях Лера никак не прокомментировала свой уход из проекта.

Отметим, что Валерия — не просто девушка с красивой фигурой, но и ведет свой фитнес-блог, а также пишет свои песни. Подробнее о ней и ее личной жизни можно узнать в нашем отдельном материале.

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