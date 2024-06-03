«А я думал, ты шальная»: фигуристая участница «Мистера Х» из Владивостока не понравилась ни богачу, ни бедняку

Рисование вином прошлом в относительно спокойной обстановке, а завершилось свидание поеданием улиток. Во время ужина Станислав попытался приобнять Валерию, которая была легко одета, но та, на его удивление, повела себя достаточно холодно. По словам самой девушки, ей нужно время на то, чтобы привыкнуть к партнеру, иногда в отношения она вступала только через три месяца, а порой и через полгода: