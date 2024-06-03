В Волгоградской области более 20 населенных пунктов временно останутся без газа

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, на участках газопроводов высокого давления в связи с предупреждением возникновения аварийных ситуаций с 8.00 4 июня до 8.00 5 июня не будет газа у жителей р.п. Октябрьского, а также с. Ковалевка, с. Каменка, с. Жутово-1, х. Заливского, х. Чиков, х. Водянского, х. Новоаксайского, пос. Советского, х. Верхнекумского, х. Антонов Октябрьского района.
Кроме того, в это же время подача газа будет приостановлена на ст. Чилеково, в п. Равнинном, х. Терновом, х. Красноярском, х. Дорофеевском, х. Небыков, х. Чиганаки, п. Приморском, ст. Пугачевской, х. Генераловском, х. Сазонов Котельниковского района.
С 10.00 3 июня до 10.00 4 июня поставку газа приостановят жителям с. Ягодное Ольховского района.
Чтобы избежать несчастных случаев, специалисты рекомендуют не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.