В Волгоградской области более 20 населенных пунктов временно останутся без газа

Как сообщает ресурсоснабжающая организация, на участках газопроводов высокого давления в связи с предупреждением возникновения аварийных ситуаций с 8.00 4 июня до 8.00 5 июня не будет газа у жителей р.п. Октябрьского, а также с. Ковалевка, с. Каменка, с. Жутово-1, х. Заливского, х. Чиков, х. Водянского, х. Новоаксайского, пос. Советского, х. Верхнекумского, х. Антонов Октябрьского района.