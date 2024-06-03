Давид Мелик-Гусейнов жестко ответил хейтерам

«Я не осуждаю тех, кто кидается грязью. Не от большого ума это происходит. Время все расставит на свои места. Но мое пространство было и будет всегда свободно от хамства, злости и ненависти, — написал Мелик-Гусейнов. — Я благодарен тем, кто искренне верит. Не дешево разменивается от победы к победе. А верит и делит не только радость, но и грусть».