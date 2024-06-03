Давид Мелик-Гусейнов жестко ответил хейтерам

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил болельщикам, которые раскритиковали нижегородских футболистов. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.
Мелик-Гусейнов отметил, что сезон 2023/2024 оказался для нижегородского ФК непростым. Сказались и сильные травмы футболистов, и смена главного тренера, и психологические барьеры.
Однако несмотря на все эти преграды, результат все-таки есть. И речь не только о попадании «Пари НН» в РПЛ, но и возвращении культуры поддержки футболистов: за последний год количество болельщиков возросло, на стадионы начали приходить как можно больше футбольных фанатов.
«Я не осуждаю тех, кто кидается грязью. Не от большого ума это происходит. Время все расставит на свои места. Но мое пространство было и будет всегда свободно от хамства, злости и ненависти, — написал Мелик-Гусейнов. — Я благодарен тем, кто искренне верит. Не дешево разменивается от победы к победе. А верит и делит не только радость, но и грусть».
Он также отметил, что нужно стараться не принимать критику близко к сердцу, а также постараться окружить себя надежными людьми, на которых можно положиться.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ФК «Пари НН» обыграл «Арсенал» в переходном матче и остался в РПЛ.