Дмитрий Демешин: Нам нужно, чтобы это место приносило радость людям

Неоднократно отмечалось, что за годы работы в органах прокуратуры врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин регулярно сталкивался с недоработками со стороны чиновников, поверхностным подходом к решению насущных проблем. Неизменно это ставило под угрозу соблюдение интересов людей. Очевидно, руководитель территории точно знает, как не надо делать, и применяет весь свой опыт, чтобы «перезагрузить» менталитет краевых и городских чиновников, заставить их смотреть на свою работу под другим углом. Этому способствуют его ставшие традиционными внеплановые объезды «болевых» точек на карте краевой столицы.