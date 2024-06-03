Дмитрий Демешин: Нам нужно, чтобы это место приносило радость людям

Неоднократно отмечалось, что за годы работы в органах прокуратуры врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин регулярно сталкивался с недоработками со стороны чиновников, поверхностным подходом к решению насущных проблем. Неизменно это ставило под угрозу соблюдение интересов людей. Очевидно, руководитель территории точно знает, как не надо делать, и применяет весь свой опыт, чтобы «перезагрузить» менталитет краевых и городских чиновников, заставить их смотреть на свою работу под другим углом. Этому способствуют его ставшие традиционными внеплановые объезды «болевых» точек на карте краевой столицы.
Очередные внезапные визиты Дмитрий Демешин нанес 3 июня, проверив ход строительства досугового центра на улице Шевченко и реконструкции знаменитого Амурского утеса, здание которого закрыто для посещения с 2019 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По окончании работ часть здания перейдет по договору аренды к инвестору, где он намерен обустроить ресторан. Когда-то планировали остальные площади приспособить под проведение церемоний бракосочетания, но теперь отказались от этой идеи. Глава региона поручил подать ему предложения по применению этих помещений.
«Объект можно использовать как многофункциональную площадку под нужды края, проводить здесь различные мероприятия. Также необходимо сделать привлекательной территорию снаружи. Досуговый центр должен стать центром притяжения жителей и гостей края», — отметил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе осмотра.
Здесь же поступило предложение использовать площадку как общественное пространство для молодежи.
«Прошу подумать над его содержанием — нам нужно, чтобы это место зажило и приносило радость людям», — поручил Дмитрий Демешин министру имущества края.
Врио губернатора подчеркнул, что решающее слово должны сказать именно жители, которые будут пользоваться досуговым центром и Амурским утесом. Оба объекта готовятся к вводу за бюджетный счет, поэтому должны принести максимальную пользу для населения, гостей края и города.