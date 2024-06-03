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Нижегородцам напомнили правила по самоспасению на воде

Главное при самоспасении — не впадать в панику.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцам дали советы, как спастись при угрозе утопления. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».

Если во время плавания свело ногу, необходимо расправить ее, с силой подтянув на себя ступню за большой палец рукой. Помогает в таких ситуациях растирание, укол или укус мышцы. После того, как судороги прекратятся, необходимо сменить стиль плавания или полежать какое-то время на спине, при этом массируя руками ногу.

Если в дыхательные пути попала вода, нужно остановиться, приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног позволять держаться на воде. После этого нужно приплыть к берегу.

Попав в водоворот, необходимо набрать побольше воздуха, окунуться в воду, а затем сделать сильный рывок в сторону по течению и всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, лучше не делать резких движений. Необходимо лечь на спину и постараться выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не помогает, нужно подтянуть ноги к животу и освободиться от водорослей руками.

Оказавшись в воде при сильном течении, нужно не плыть против потока. Лучше плыть по течению, при этом постепенно смещаться к берегу.

Добавим, что, если человек ушел под воду, есть только шесть минут, чтобы его достать и реанимировать.