Нижегородцам напомнили правила по самоспасению на воде

Нижегородцам дали советы, как спастись при угрозе утопления. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале «Бокал прессека».
Если во время плавания свело ногу, необходимо расправить ее, с силой подтянув на себя ступню за большой палец рукой. Помогает в таких ситуациях растирание, укол или укус мышцы. После того, как судороги прекратятся, необходимо сменить стиль плавания или полежать какое-то время на спине, при этом массируя руками ногу.
Если в дыхательные пути попала вода, нужно остановиться, приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног позволять держаться на воде. После этого нужно приплыть к берегу.
Попав в водоворот, необходимо набрать побольше воздуха, окунуться в воду, а затем сделать сильный рывок в сторону по течению и всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, лучше не делать резких движений. Необходимо лечь на спину и постараться выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не помогает, нужно подтянуть ноги к животу и освободиться от водорослей руками.
Оказавшись в воде при сильном течении, нужно не плыть против потока. Лучше плыть по течению, при этом постепенно смещаться к берегу.
Добавим, что, если человек ушел под воду, есть только шесть минут, чтобы его достать и реанимировать.