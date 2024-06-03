Нижегородцам напомнили правила по самоспасению на воде

Попав в водоворот, необходимо набрать побольше воздуха, окунуться в воду, а затем сделать сильный рывок в сторону по течению и всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, лучше не делать резких движений. Необходимо лечь на спину и постараться выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если это не помогает, нужно подтянуть ноги к животу и освободиться от водорослей руками.