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Малый парад четырех планет пройдет 3 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малый парад четырех планет пройдет 3 июня, но с Земли явление не будет видно из-за ярких лучей Солнца. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, сообщает ТАСС.

Источник: NASA

«В понедельник Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся (рядом) в секторе 20−30 градусов, но вблизи Солнца, поэтому это невидимый малый парад планет, (с Земли он не наблюдается)», — сказала Кошман, отметив, что такие явления происходят каждые 20 лет.

Кроме того, астроном отметила, что помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая сегодня будет находиться недалеко от Марса.

космос