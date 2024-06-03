Малый парад четырех планет пройдет 3 июня

«В понедельник Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся (рядом) в секторе 20−30 градусов, но вблизи Солнца, поэтому это невидимый малый парад планет, (с Земли он не наблюдается)», — сказала Кошман, отметив, что такие явления происходят каждые 20 лет.
Кроме того, астроном отметила, что помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая сегодня будет находиться недалеко от Марса.