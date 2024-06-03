Малый парад четырех планет пройдет 3 июня

Кроме того, астроном отметила, что помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая сегодня будет находиться недалеко от Марса.