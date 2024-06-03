Казахстан готовится к нашествию саранчи

«Самые большие размеры площадей, подлежащих обработке от саранчи, располагаются в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. По данным акиматов, именно сейчас в южных районах этих областей наступает фаза активного отрождения личинок итальянского пруса. Однако в регионах к этому готовы. Например, в Костанайской области обработку будут проводить в 15 районах из 17. Для этого задействуют 72 единицы техники. Мониторинговые мероприятия для определения точных мест отрождения запланированы на территории почти 5 млн га. В этих работах будут задействованы 129 обследователей. Кроме того, в каждом сельском округе ведется набор и обучение временных работников для проведения химобработки. Уже привлечено 326 человек», — добавили в кабмине.