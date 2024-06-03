Казахстан готовится к нашествию саранчи

«Меры по борьбе с саранчой активизируют в Актюбинской и Костанайской областях. Для старта масштабной обработки земель в регионах с наибольшими прогнозируемыми объемами распространения саранчи уже наготове техника и необходимый запас пестицидов. Массово привлекаются временные работники», — сообщили в понедельник в пресс-службе правительства, где на третьем заседании республиканского оперативного штаба по координации защитных мероприятий против саранчи обсудили текущую ситуацию по борьбе с насекомыми-вредителями.
На заседании председательствовал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров..
«На 31 мая Туркестанская область провела обработку против личинок мароккской саранчи на площади 259,3 тыс. га. Это 95,5% от прогнозируемого объема. В Жамбылской области защитные мероприятия полностью завершены: обработано 9,8 тыс. га, или 100%. Начаты защитные мероприятия против итальянского пруса. Из 2,2 млн га обработано 144,1 тыс. га в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях и области Жетісу. В других регионах химобработка против итальянского пруса начнется по мере выявления мест отрождения личинок. Пестициды уже доставлены во все регионы в необходимом объеме», — говорится в сообщении.
Как отмечается, против азиатской саранчи к химической обработке приступили в области Жетісу, где уже обработано 200 га из 950 га..
«Самые большие размеры площадей, подлежащих обработке от саранчи, располагаются в Актюбинской (784,4 тыс. га) и Костанайской (775,6 тыс. га) областях. По данным акиматов, именно сейчас в южных районах этих областей наступает фаза активного отрождения личинок итальянского пруса. Однако в регионах к этому готовы. Например, в Костанайской области обработку будут проводить в 15 районах из 17. Для этого задействуют 72 единицы техники. Мониторинговые мероприятия для определения точных мест отрождения запланированы на территории почти 5 млн га. В этих работах будут задействованы 129 обследователей. Кроме того, в каждом сельском округе ведется набор и обучение временных работников для проведения химобработки. Уже привлечено 326 человек», — добавили в кабмине.
По итогам заседания Сапаров поручил региональным штабам ежедневно информировать территориальные подразделения комитета госинспекции о текущем состоянии проводимых работ, куда необходимо сразу перебрасывать дополнительную технику и задействовать как можно больше временных работников. Также поручено в Туркестанской области провести дополнительную зачистку.