В Уфе жителям дома сделали перерасчет по отоплению. Перерасчета они добивались год, пришлось обратиться в суд.
Как сообщили в ЦУР РБ, за перерасчетом по отоплению за жилые и нежилые помещения в доме по ул. Комсомольской, 106 жильцы обратились 10 июля 2023 года. Одна из жительниц написала в соцсетях об ошибках в начислениях, жалобу поймала система «Инцидент», решать проблему взялись специалисты ГосЖилСтройНадзора республики. Они провели проверку, вынесли предписание и добились его исполнения в суде.
«Сегодня проблему решили — управляющая организация сделала перерасчет по жилым и нежилым помещениям в доме по ул. Комсомольской, 106 согласно решению суда», — сообщили в ЦУР Башкирии.