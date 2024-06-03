В Уфе жителям дома сделали перерасчет по отоплению

Как сообщили в ЦУР РБ, за перерасчетом по отоплению за жилые и нежилые помещения в доме по ул. Комсомольской, 106 жильцы обратились 10 июля 2023 года. Одна из жительниц написала в соцсетях об ошибках в начислениях, жалобу поймала система «Инцидент», решать проблему взялись специалисты ГосЖилСтройНадзора республики. Они провели проверку, вынесли предписание и добились его исполнения в суде.