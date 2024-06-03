Полиция Алматы предупреждает о новой схеме мошенничества

«Предупреждаем, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунты в WhatsАpp Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации, и под предлогом внезапной “проверки из КНБ”, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить денежные средства на различные счета третьих лиц. К сожалению, факты обмана по такой схеме — не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя».