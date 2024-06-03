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Полиция Алматы предупреждает о новой схеме мошенничества

Департамент полиции Алматы подготовил фотоколлаж с переписками мошенников, которые зачастую промышляют от имени «руководителя» жертвы обмана, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

В диалоге лженачальник сообщает подчиненному о проводимой правоохранительными органами проверке и выдвигает требования.

«Предупреждаем, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунты в WhatsАpp Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации, и под предлогом внезапной “проверки из КНБ”, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить денежные средства на различные счета третьих лиц. К сожалению, факты обмана по такой схеме — не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя».

резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.