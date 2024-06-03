В Сочи в летнем сезоне будет работать 170 пляжей

К курортному сезону-2024 года в Сочи впервые ввели униформу для персонала пляжей в соответствии с утвержденным каталогом. В текущем году 51 пляжная территория города прошла федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации и получила «Синий флаг». Основными критериями отбора являлись чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.