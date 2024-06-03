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В Сочи в летнем сезоне будет работать 170 пляжей

Их протяженность составляет 41 километр. Прибрежная полоса курорта развивается по современным экологическим стандартам в формате рекреационных зон в единой концепции комфорта и безопасности, сообщили в администрации города.

Источник: Reuters

— К началу лета на 14 пляжных территориях реализованы новые комплексные проекты благоустройства, — отметил первый заместитель главы Сочи Олег Бурлев.

К курортному сезону-2024 года в Сочи впервые ввели униформу для персонала пляжей в соответствии с утвержденным каталогом. В текущем году 51 пляжная территория города прошла федеральную классификацию на соответствие национальным стандартам качества, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации и получила «Синий флаг». Основными критериями отбора являлись чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.

— В Год семьи летом пользователи всех муниципальных пляжных территорий в Сочи предоставят 50-процентную скидку на аренду пляжного оборудования для многодетных семей, — отметили в администрации курорта.

туризм и отдых