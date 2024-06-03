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В Новосибирске разрыли три дорожных участка для ремонта теплотрасс

Улица Весенняя стала непроезжей до 12 июня.

Источник: Сиб.фм

В двух районах Новосибирска ограничили движение транспорта и парковку из-за коммунальных ремонтов. Об этом в понедельник, 3 июня сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Железнодорожном районе до 11 числа на шесть метров сузили парковочный карман вдоль проезжей части проспекта Димитрова возле ЦУМа.

В Заельцовском районе до 12 июня стала непроезжей улица Весенняя возле жилого дома № 8 между Северной и Дмитрия Донского.

Кроме того, до 14 июня на 2,5 метра уже стала проезжая часть улицы Линейной возле шестиэтажки № 122.

«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонтных работ на теплотрассах», — уточнили в мэрии мегаполиса.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске из-за ремонтов ограничили движение в двух районах.