Погода на неделю в Калининграде: два жарких дня, дожди и похолодание

Обидно, но с наступлением лета жара из нашего региона уходит. Синоптики прогнозируют относительно прохладную неделю, хотя прогреться тоже успеем.
В ближайшее время ждут всего два жарких дня, и первый из них — сегодня. В понедельник температура поднимется до +24 градусов.
— Не исключены локальные ливни и слабые грозы (преимущественно в южной и восточной части области), — сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Во вторник дневная температура не превысит +20 градусов. В среду вновь потеплеет — ожидается до +25. Вместе с повышением температуры вернутся осадки и грозы.
В четверг снова резко похолодает. Всю вторую половину недели за окном будет +17…+19 градусов днем и +10 по ночам. Местами ожидаются небольшие осадки. В воскресенье до 13 метров в секунду поднимется ветер.