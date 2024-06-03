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Погода на неделю в Калининграде: два жарких дня, дожди и похолодание

Начало лета окажется скромным.

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 78% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Обидно, но с наступлением лета жара из нашего региона уходит. Синоптики прогнозируют относительно прохладную неделю, хотя прогреться тоже успеем.

В ближайшее время ждут всего два жарких дня, и первый из них — сегодня. В понедельник температура поднимется до +24 градусов.

— Не исключены локальные ливни и слабые грозы (преимущественно в южной и восточной части области), — сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Во вторник дневная температура не превысит +20 градусов. В среду вновь потеплеет — ожидается до +25. Вместе с повышением температуры вернутся осадки и грозы.

В четверг снова резко похолодает. Всю вторую половину недели за окном будет +17…+19 градусов днем и +10 по ночам. Местами ожидаются небольшие осадки. В воскресенье до 13 метров в секунду поднимется ветер.