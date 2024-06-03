Главные новости 3 июня

Рабочую неделю для женщин с двумя детьми предложили сократить
В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах
Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента, протесты и международное давление.
Коалиция Вучича заявила о победе на выборах в Сербии
Прогрессисты с коалицией «Александр Вучич — Сербия завтра» победили в выборах во всех городах и муниципалитетах, кроме Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи. Выборы проходили 2 июня в 89 муниципалитетах.
В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала Олафа Шольца объяснить использование немецкого оружия в Украине, опасаясь угрозы безопасности Германии и эскалации конфликта.
Директор школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Лариса Хопрова уволилась после инциндента с досмотром перед ЕГЭ, где выпускницам приходилось снимать нижнее белье из-за металлодетектора, сообщила мэрия.