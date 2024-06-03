Главные новости 3 июня

Прогрессисты с коалицией «Александр Вучич — Сербия завтра» победили в выборах во всех городах и муниципалитетах, кроме Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи. Выборы проходили 2 июня в 89 муниципалитетах.