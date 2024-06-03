Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 3 июня

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Рабочую неделю для женщин с двумя детьми предложили сократить

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми.

В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на вето президента, протесты и международное давление.

Коалиция Вучича заявила о победе на выборах в Сербии

Прогрессисты с коалицией «Александр Вучич — Сербия завтра» победили в выборах во всех городах и муниципалитетах, кроме Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи. Выборы проходили 2 июня в 89 муниципалитетах.

В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала Олафа Шольца объяснить использование немецкого оружия в Украине, опасаясь угрозы безопасности Германии и эскалации конфликта.

Директор школы уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

Лариса Хопрова уволилась после инциндента с досмотром перед ЕГЭ, где выпускницам приходилось снимать нижнее белье из-за металлодетектора, сообщила мэрия.