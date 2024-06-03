Трамвай № 5 начнет курсировать в Нижнем Новгороде 6 июня

Согласно информации, на участке трамвайных путей по улицам Терешковой, Нартова, Пушкина и Кулибина в настоящее время уже выполнены работы по прокладке рельсов и контактной сети. Теперь производится укладка верхнего асфальтобетонного покрытия и благоустройство прилегающей территории.