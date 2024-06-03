Трамвай № 5 начнет курсировать в Нижнем Новгороде 6 июня

Работа трамвайного маршрута № 5 «Мыза — ул. Маслякова» будет частично возобновлена в Нижнем Новгороде с 6 июня, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Пока что транспорт будет курсировать от конечной остановки «Мыза» до площади Лядова.
«Движение будет осуществляться по улицам Нартова и Пушкина до остановки “Улица Кулибина”. В ближайшее время также планируется восстановление движения трамваев по остальной части маршрута: улицам Тимирязева, Кулибина, Белинского, Красносельской, Ильинской и Маслякова», — добавили специалисты.
Согласно информации, на участке трамвайных путей по улицам Терешковой, Нартова, Пушкина и Кулибина в настоящее время уже выполнены работы по прокладке рельсов и контактной сети. Теперь производится укладка верхнего асфальтобетонного покрытия и благоустройство прилегающей территории.
Напомним, что дополнительную полосу для транспорта организовали на улице Чкалова.