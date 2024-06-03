Кузбасские парламентарии назвали частые причины нежелания жить у школьников

Кузбасские парламентарии назвали самые частые причины смерти в результате самоубийства у школьников. Чиновники дискуссировали на тему сохранения людей.
«Наиболее частая причина среди несовершеннолетних — конфликты в семье, далее идут конфликты со сверстниками, трудности с учёбой. Каждый такой случай — большая трагедия для отдельной семьи и всего региона», — отметил заместитель председателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов.
Сейчас в региональной системе образования региона работают 960 педагогов-психологов, открыто 34 кабинета медико-психологического консультирования и работают круглосуточные телефоны доверия. Как заявляют власти, в школах достаточно методичек, памяток и алгоритмов действий для профилактики суицида учеников, но необходима экспертиза практических навыков педагогов.
В 2023 году на телефоны доверия поступило 25,46 тыс. звонков от кузбассовцев, оказавшихся в кризисной ситуации. Из них 4,3 тыс. звонков было от несовершеннолетних, включая 38 звонков категории суицидальной опасности.