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Кузбасские следователи проверят факт исчезновения 13-летней девочки

Подросток ушёл погулять из дома 31 мая и так и не вернулся.

Кузбасские следователи проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней из Прокопьевска. 13-летняя Алина Каретко почти трое суток не выходит на связь.

31 мая около 23.30 часов подросток ушла из дома, где живёт с семьёй, и до сих пор её местонахождение не установлено. В правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась мать.

На вид Алине 14−15 лет, рост около 164 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые. Она была одета в чёрную толстовку с надписями, чёрную юбку и колготки в сетку.

Девочку ищут и правоохранители, и поисковики. Всех людей, обладающих какой-либо информацией о месте её нахождения, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.