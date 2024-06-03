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За пять лет смоет дома: Азовское море угрожает прибрежным строениям

ТАГАНРОГ, 3 июня, ФедералПресс. Ученые определили, что естественные процессы на побережье Азовского моря приведут к обрушению более 418 тысяч квадратных метров.

Источник: Ahmed/CC0

«К 2030 году зона обрушения прибрежной зоны Таганрогского залива составит 418,7 тысячи квадратных метров», — подсчитали ученые Южного научного центра РАН.

Под угрозой обрушения оказалось около 80% береговой зоны Азовского моря. Подсчитана даже средняя скорость обрушения берега — от одного до пяти метров в год.

Под угрозой не только дома, но и ЛЭП, дороги и другая инфраструктура, обрушиться могут и четыре объекта исторической памяти и восемь древних кладбищ. Объем финансовых потерь от стихии составит около 130 млн рублей.