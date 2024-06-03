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В челябинском зоопарке подорожали билеты

В челябинском зоопарке с 3 июня изменилась стоимость билетов.

Источник: Комсомольская правда

В челябинском зоопарке с 3 июня подняли цены на билеты.

Теперь билет для детей старше 14 лет и взрослых стоит не 300, а 400 рублей.

Детский билет раньше продавали посетителям с 5 до 12 лет, а теперь — с 5 до 13 лет включительно. Он подорожал на 50 рублей и стоит 200 рублей.

Пенсионеры по старости смогут прийти в зоопарк за 200 рублей.

Для студентов-очников билет по-прежнему стоит 200 рублей, а детей до 4 лет пускают посмотреть на животных бесплатно.

За посещение контактного зоопарка взрослыми и детям старше двух лет потребуется доплатить 100 рублей.

Прежние цены на экскурсии сохраняются до конца июня.

«Средства, полученные от продажи входных билетов, идут на покупку кормов, содержание и лечение животных, ремонтные и строительные работы», — сообщили в пресс-службе зоопарка.