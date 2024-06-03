В челябинском зоопарке подорожали билеты

В челябинском зоопарке с 3 июня подняли цены на билеты.
Теперь билет для детей старше 14 лет и взрослых стоит не 300, а 400 рублей.
Детский билет раньше продавали посетителям с 5 до 12 лет, а теперь — с 5 до 13 лет включительно. Он подорожал на 50 рублей и стоит 200 рублей.
Пенсионеры по старости смогут прийти в зоопарк за 200 рублей.
Для студентов-очников билет по-прежнему стоит 200 рублей, а детей до 4 лет пускают посмотреть на животных бесплатно.
За посещение контактного зоопарка взрослыми и детям старше двух лет потребуется доплатить 100 рублей.
Прежние цены на экскурсии сохраняются до конца июня.
«Средства, полученные от продажи входных билетов, идут на покупку кормов, содержание и лечение животных, ремонтные и строительные работы», — сообщили в пресс-службе зоопарка.