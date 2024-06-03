Становится жарко. Узгидромет рассказал, чего ждать от погоды в первую рабочую неделю лета

По данным Узгидромета, в течение первой рабочей недели июня по Узбекистану ожидается сухая погода. Лишь в отдельных предгорных и горных районах, а также
В целом в эти дни по большей части территории республики сохранится комфортный температурный фон с преобладающей температурой в первую половину недели 29−32 градусов, во вторую половину недели — 32−35 градусов. Лишь по югу и пустынной зоне температура в дневные часы будет подниматься до 36−39 градусов.
Ветер 7−12 метров в секунду,
В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура