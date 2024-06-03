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Становится жарко. Узгидромет рассказал, чего ждать от погоды в первую рабочую неделю лета

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев с 3 по 7 июня, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 6 м/с 78% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: Podrobno.uz

По данным Узгидромета, в течение первой рабочей недели июня по Узбекистану ожидается сухая погода. Лишь в отдельных предгорных и горных районах, а также 4—5 июня местами по областям Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди, преимущественно небольшой интенсивности.

В целом в эти дни по большей части территории республики сохранится комфортный температурный фон с преобладающей температурой в первую половину недели 29−32 градусов, во вторую половину недели — 32−35 градусов. Лишь по югу и пустынной зоне температура в дневные часы будет подниматься до 36−39 градусов.

Ветер 7−12 метров в секунду, 3—5 июня местами по республике возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах он будет с пыльным поземком.

В Ташкенте небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура 3—5 июня составит 30−33 градусов, 6—7 июня — 32−35 градусов. Преобладающая температура ночью — 18−21 градусов.