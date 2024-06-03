Пить будем? В Крыму подсчитали запасы пресной воды к курортному сезону

Система Северо-Крымского канала поддерживается в рабочем состоянии для транспортировки воды из предгорья в Восточный Крым. По нему может пойти вода из трех водозаборов на севере полуострова — Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. Они способны давать до 135 тысяч кубов в сутки, и пока не закончено строительство подземного тракта водоподачи, эту воду через сбросную камеру в районе села Владиславовка могут даже подавать в Северо-Крымский канал, и дальше — в водохранилища. Срок окончания строительства подземной магистрали, которая идет параллельно каналу, перенесен на конец 2024 года. И уже в следующем году проблем с питьевым водоснабжением в Восточном Крыму не будет. Их нет и сейчас, с той лишь только разницей, что транспортировка воды по открытому руслу канала приводит к потерям 40−50% из-за выпаривания и фильтрации. В закрытой трубе таких расходов нет.