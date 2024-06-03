Пить будем? В Крыму подсчитали запасы пресной воды к курортному сезону

Ежегодно Крыму необходимо 240−260 млн кубов пресной воды. Она идет по системе централизованного водоснабжения потребителям, и пик потребления приходится на летние месяцы, когда население полуострова увеличивается в 2−3 раза за счет туристов. Поэтому подсчет запасов проводят накануне сезона отпусков. Пока что никаких опасений нет.
НА ГОД ХВАТИТ.
— Объемы запасов воды — около 260 млн кубометров воды, что вполне соответствует прошлогодним показателям на аналогичную дату. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, всей экономики Крыма более, чем на год. И это не учитывая естественный приток в будущем периоде за счет выпадения осадков, — подчеркивает зампред Госкомводхоза Крыма Ахмед Османов.
Особое внимание уделяется наливным водохранилищам восточной части республики, которые заполняются по системе Северо-Крымского канала, и в данный момент в них накоплено более 60 млн кубов, и еще 58 млн планируется подать.
Керчь и Феодосия своих источников пресной воды не имеет. Достаточно сказать, что в конце XIX века воду в Феодосию возили теплоходами из Севастополя, пока известный художник и меценат Иван Айвазовский не проложил 25-километровый чугунный водовод от Субашских источников в своих владениях в Старом Крыму. Этот водовод служил городу, пока не построили Северо-Крымский канал, и, возможно, послужил бы и дальше. Но когда в 2014 году канал оказался перекрыт, крымским гидроинженерам пришлось придумывать схемы посложнее чугунного водовода — Тайганское и Белогорское водохранилища соединили с рекой Биюк-Карасу, чтобы по ее руслу перебрасывать воду в Северо-Крымский канал, а оттуда уже в Феодосийское и Станционное водохранилища для нужд Феодосии и Керчи.
КАНАЛ РАБОТАЕТ.
— Мы эту схему до сих пор используем, — рассказал начальник Кировского участка «Крыммеливодхоза» Олег Березовский. — Как уничтожили Каховское водохранилище, так вернулись к заполнению Феодосийского водой, что в Тайганском скапливается после паводков и дождей. Сейчас 13 млн кубометров запас из 15 млн возможных.
Система Северо-Крымского канала поддерживается в рабочем состоянии для транспортировки воды из предгорья в Восточный Крым. По нему может пойти вода из трех водозаборов на севере полуострова — Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. Они способны давать до 135 тысяч кубов в сутки, и пока не закончено строительство подземного тракта водоподачи, эту воду через сбросную камеру в районе села Владиславовка могут даже подавать в Северо-Крымский канал, и дальше — в водохранилища. Срок окончания строительства подземной магистрали, которая идет параллельно каналу, перенесен на конец 2024 года. И уже в следующем году проблем с питьевым водоснабжением в Восточном Крыму не будет. Их нет и сейчас, с той лишь только разницей, что транспортировка воды по открытому руслу канала приводит к потерям 40−50% из-за выпаривания и фильтрации. В закрытой трубе таких расходов нет.
КРЫМСКАЯ ЧИЩЕ, НО ЖЕСТЧЕ.
Проверку качества воды в водохранилищах проводят раз в месяц. Это обязательная процедура, которую выполняет госпредприятие «Крымская геолого-гидромелиоративная экспедиция». Воду проверяют примерно на 40 показателей, и, как уверяет инженер-лаборант Александр Гнатюк, еще ни разу не было превышения ПДК.
— Если идет превышение по какому-либо показателю, мы составляем акты. Но такого еще не было. Проверяем либо каждый месяц, либо каждые три месяца. У нас много объектов, не только водохранилища. Основной показатель — содержание хлоридов. Это определяет, насколько высокая концентрация соли в воде, а поскольку у нас пресная вода идет в водохранилища, то концентрация очень низкая. Дальше мы ее исследуем на жесткость, которая в виду особенностей местных источников и прочего в разных водохранилищах достаточно колеблется, — поясняет лаборант.
Современные аппараты позволяют выдать первые результаты на месте. В лаборатории уже исследуют на биологические загрязнители, но поскольку вода идет из горных источников и не успевает застояться, никаких претензий к ней нет.
ЖАРА И ЗАСУХА УЖЕ С НАМИ.
Росгидромет уже пообещал жаркое лето 2024-го. На морских курортах Крыма и Краснодарского края днем до +39° в тени, хоть среднесуточная останется в пределах многолетних значений +21°. А вот месячное количество осадков предполагается меньше нормы, при том, что за май недобор осадков уже значительный — в реку Салгир и источники Южного берега Крыма поступило всего 10−26% нормы. В водохранилищах естественного стока, куда вода поступает из природных источников, накоплено 177 млн кубометров воды, что на 14 млн меньше, чем месяц назад.
— Мы уже видим, что по количеству осадков и количеству притоков мы на нисходящей кривой. Наполнение водохранилищ не вызывает никаких опасений — суммарные запасы более 75% от возможной емкости. Однако в будущем притоки будут снижаться, и мы должны готовиться к засухе в ближайшие два-три года, — считает эксперт по водным технологиям Анатолий Копачевский.
Из предыдущего засушливого периода остался план преодоления вододефицита Крыма, рассчитанный до 2025 года. По нему идет замена водопроводных магистралей, чтобы сократить потери, и должны быть построены два новых водохранилища для Алушты и Ялты, а также отремонтирован самый большой накопительный водоем — Межгорное водохранилище, рассчитанное на 50 млн куб. Пока о реализации этих планов ничего не известно.