2500 детей сотрудников Распадской отдохнут летом в лагерях и санаториях

1 июня в Распадской угольной компании стартовала детская оздоровительная кампания. За три летних месяца свыше 2500 детей сотрудников отдохнут в лагерях и санаториях Кузбасса, Новосибирской области и республики Алтай. Впервые организуют экскурсионный недельный тур в Казань. При этом сотрудники оплатят только 10% от стоимости путевки.
При выборе направлений детского отдыха уделили особое внимание тем загородным центрам отдыха, где есть развивающие, творческие, спортивные программы. Дети смогут повысить уровень английского языка, попробовать себя в актерском мастерстве, танцах, музыке, живописи и блогерстве. Так, дети отдохнут в «Школе пейнтбола» (п. Шерегеш), в «Парусной школе» (Беловское водохранилище), отправятся в лингвистический лагерь «Хогвартс» (г. Прокопьевск), «Медиа волна» (Таштагольский район), а также в другие лагеря и санатории России.
Ко Дню защиты детей Распадская угольная компания традиционно организует праздники для детей сотрудников. 300 дошкольников и учащихся младших классов побывали на концертно-игровой программе в новокузнецком Театре Металлургов. А 1 июня в Новокузнецке и Междуреченске угольщики провели акцию в городских парках для жителей: подарили воздушные шары и 2200 билетов на аттракционы.
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