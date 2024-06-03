2500 детей сотрудников Распадской отдохнут летом в лагерях и санаториях

При выборе направлений детского отдыха уделили особое внимание тем загородным центрам отдыха, где есть развивающие, творческие, спортивные программы. Дети смогут повысить уровень английского языка, попробовать себя в актерском мастерстве, танцах, музыке, живописи и блогерстве. Так, дети отдохнут в «Школе пейнтбола» (п. Шерегеш), в «Парусной школе» (Беловское водохранилище), отправятся в лингвистический лагерь «Хогвартс» (г. Прокопьевск), «Медиа волна» (Таштагольский район), а также в другие лагеря и санатории России.