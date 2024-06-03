Где в Крыму самое теплое море

«Температура морской воды на 3 июня в Евпатории +20 градусов, Севастополе +19, в Алуште и Ялте +18, в Азовском море +21, в Керченском проливе +21», — сообщила она.
По словам Татьяны Любецкой, в середине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но оно не отразится на температуре воды в море. Напротив, она продолжит прогреваться дальше.
«За прошедшие сутки в Крыму среднесуточная температура была 7 градусов выше нормы. В Симферополе, например, самая высокая температура была +31 градус», — рассказала начальник республиканского гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 4 июня и среду, 5 июня, будет малооблачно, ветер южный 6−11 м/с. Ночью температура воздуха +12…+17 градусов, на побережье до +20 градусов. Днем +30…+35, на побережье прохладнее: +24…+29.
«В четверг, 6 июня, и в пятницу, 7 июня, днем будет немного прохладнее: +28…+33 градуса. В субботу и воскресенье без осадков. Ночью +15…+20, днем +28…+33», — прогнозируют в Гидрометцентре РК.
Ранее Татьяна Любецкая сообщала, что вода в море начнет прогреваться с этой недели.