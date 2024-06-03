В Гурьевске открыли Парк света

Парк благоустроен и стал новым знаковым пространством, которое невозможно не заметить, проезжая в тёмное время суток по расположенному рядом Калининградскому шоссе. Проект позволил сохранить часть парка максимально зелёной и провести большой объем работы, включая зону отдыха, кофейню, детскую площадку и общественные туалеты. Входная группа парка состоит из объемных букв на светящихся опорах и столбов-светильников, которые также встречаются на протяжении всего маршрута, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.



Особую атмосферу создает подсветка деревьев по заданной компьютерной программе. Дорожки выполнены из разных типов плитки, гранитной брусчатки и бруса лиственницы. В парке расположены три видовые зоны с малыми архитектурными формами, интерактивным освещением и живописными местами.