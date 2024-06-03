В Междуреченске годовая девочка выпала из окна второго этажа

Выяснилось, что девочка находилась в одной комнате с матерью, и когда та ненадолго отвлеклась, взобралась на подоконник. Окно в этот момент было открыто настежь, ребёнок облокотился на москитную сетку. Мать заметила это и бросилась к окну, но не успела поймать дочь. По скорой ребёнка доставили в больницу с ушибами и ссадинами.