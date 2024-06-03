В Междуреченске годовая девочка выпала из окна второго этажа

Междуреченские полицейские проводят проверку по факту падения годовалой девочки из окна второго этажа. Звонок о том, что на ул. Лазо выпал ребёнок, поступил полицейским 1 июня.
Выяснилось, что девочка находилась в одной комнате с матерью, и когда та ненадолго отвлеклась, взобралась на подоконник. Окно в этот момент было открыто настежь, ребёнок облокотился на москитную сетку. Мать заметила это и бросилась к окну, но не успела поймать дочь. По скорой ребёнка доставили в больницу с ушибами и ссадинами.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра, нельзя оставлять открытыми окнами (а на самих окнах должны быть специальные замки и решётки, а не москитные сетки), мебель от окон нужно отодвинуть и не показывать ребёнку, как открывается окно.