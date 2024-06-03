В Пермском крае планируют построить самый длинный троллейный спуск в России

Что касается «Небесной Башни», то ее откроют для посетителей курорта «Губаха» через 7−10 дней после ее приемки сертифицированной организацией и регистрации в технадзоре. Высота башни составляет 47 метров, на нее смогут одновременно подняться до 30 человек. Наверх можно будет подняться в гондоле с панорамными окнами.