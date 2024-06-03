В Пермском крае планируют построить самый длинный троллейный спуск в России

В Пермском крае 31 мая на горе Крестовой открыли видовой аттракцион — «Небесную Башню» GU SKY TOWER. Через два года гостей курорта «Губаха» будет ждать экстремальный аттракцион — подвесной троллейный спуск.
О новом аттракционе-спуске рассказал учредитель Всесезонного курорта «Губаха» во время открытия «Небесной башни». По его словам, в Пермском крае появятся интересные и достойные объекты о которых можно сказать, что они будут единственными в России.
«Только представьте — перед вами открывается безбрежный океан тайги, которому нет края», — восхищается пермский бизнесмен в своей страничке во «ВКонтакте».
Что касается «Небесной Башни», то ее откроют для посетителей курорта «Губаха» через 7−10 дней после ее приемки сертифицированной организацией и регистрации в технадзоре. Высота башни составляет 47 метров, на нее смогут одновременно подняться до 30 человек. Наверх можно будет подняться в гондоле с панорамными окнами.
В соцсетях курорта «Губаха» также напомнили, что на восточном склоне планируется строительство кресельного подъемника. Протяженность семи горнолыжных трасс составит около 1500 метров, перепад высот — до 200 метров.