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В Башкирии за небезопасные аттракционы будут штрафовать глав муниципалитетов

В Башкирии за небезопасные аттракционы будут штрафовать глав муниципалитетов.

Источник: Башинформ

В Башкирии к летнему сезону было подготовлено 418 аттракционов. Из них пять не допущены к эксплуатации из-за нарушений условий межсезонного хранения и истекшего срока эксплуатации. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель госкомитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Урал Искандаров.

Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы глав муниципалитетов.

«Поручение оформите, пожалуйста, кто допустил нарушения, штрафуйте руководителей муниципалитетов. У вас полномочия есть. Это, в конце концов, касается жизни маленьких детей. И тут уж церемониться не надо», — сказал руководитель региона.

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