В Башкирии за небезопасные аттракционы будут штрафовать глав муниципалитетов.

В Башкирии к летнему сезону было подготовлено 418 аттракционов. Из них пять не допущены к эксплуатации из-за нарушений условий межсезонного хранения и истекшего срока эксплуатации. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель госкомитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Урал Искандаров.