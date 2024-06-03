В Башкирии за небезопасные аттракционы будут штрафовать глав муниципалитетов.

В Башкирии к летнему сезону было подготовлено 418 аттракционов. Из них пять не допущены к эксплуатации из-за нарушений условий межсезонного хранения и истекшего срока эксплуатации. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель госкомитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Урал Искандаров.
Радий Хабиров поручил гостехнадзору привлекать к ответственности за небезопасные аттракционы глав муниципалитетов.
«Поручение оформите, пожалуйста, кто допустил нарушения, штрафуйте руководителей муниципалитетов. У вас полномочия есть. Это, в конце концов, касается жизни маленьких детей. И тут уж церемониться не надо», — сказал руководитель региона.