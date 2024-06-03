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Умерла почетная жительница Калининграда

Мария Биденко ушла на 99 году жизни.

Умерла почетная жительница Калининграда, ветеран Великой Отечественной войны Мария Степановна Биденко. Ей было 98 лет. Об этом сообщается на сайте Горсовета депутатов.

В 2018 году Марии Степановне было присвоено звание «Почетный ветеран Калининграда», в 2021 году — «Почетный гражданин Калининграда».

Мария Степановна родилась 25 августа 1925 года в селе Владимировка Астраханской области в семье рыбака. В 1942 по комсомольскому призыву ушла на фронт добровольцем, служила телефонисткой на Сталинградском, Степном, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Награждена орденом Красной Звезды, многочисленными медалями.

В Калининградской области ветеран жила с 1950 года, работала на Гурьевском рыбоконсервном комбинате, потом — в АтлантНИРО в должности заместителя директора. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени.