Умерла почетная жительница Калининграда

Мария Степановна родилась 25 августа 1925 года в селе Владимировка Астраханской области в семье рыбака. В 1942 по комсомольскому призыву ушла на фронт добровольцем, служила телефонисткой на Сталинградском, Степном, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Награждена орденом Красной Звезды, многочисленными медалями.