Умерла почетная жительница Калининграда, ветеран Великой Отечественной войны Мария Степановна Биденко. Ей было 98 лет. Об этом сообщается на сайте Горсовета депутатов.
В 2018 году Марии Степановне было присвоено звание «Почетный ветеран Калининграда», в 2021 году — «Почетный гражданин Калининграда».
Мария Степановна родилась 25 августа 1925 года в селе Владимировка Астраханской области в семье рыбака. В 1942 по комсомольскому призыву ушла на фронт добровольцем, служила телефонисткой на Сталинградском, Степном, Воронежском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Награждена орденом Красной Звезды, многочисленными медалями.
В Калининградской области ветеран жила с 1950 года, работала на Гурьевском рыбоконсервном комбинате, потом — в АтлантНИРО в должности заместителя директора. Была награждена орденом Трудового Красного Знамени.