Владелец 29-летней кошки раскрыл секрет ее долголетия

По словам Лесли, его любимица не посещает ветеринара, потому что в этом нет необходимости. У нее смешанное питание из кошачьего корма и курицы, также он угощает ее консервированным тунцом и креветками. Милли все еще может прыгать, хотя и двигается медленнее, чем раньше. У нее нет серьезных проблем со здоровьем, однако из-за преклонного возраста кошка стала хуже слышать, пишет The Daily Star.