Жители Самарской области начали писать просьбы врио губернатора Федорищеву

Среди комментариев — просьбы навести порядок в сфере здравоохранения и образования, в частности, обращения пишут жители Новокуйбышевска и Тольятти. Также жители губернии просят отремонтировать дороги в Самаре, Сызрани, возобновить муниципальные перевозки в Новокуйбышевск, наладить транспортное сообщение между селами и райцентрами и т. д.