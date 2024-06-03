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Жители Самарской области начали писать просьбы врио губернатора Федорищеву

Самарцы просят нового главу региона навести порядок в здравоохранении и отремонтировать дороги.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 3 июня, самарцам представили врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. И жители губернии уже начали писать просьбы новому главе региона под постами, размещенными в официальном аккаунте областного правительства ВКонтакте.

Среди комментариев — просьбы навести порядок в сфере здравоохранения и образования, в частности, обращения пишут жители Новокуйбышевска и Тольятти. Также жители губернии просят отремонтировать дороги в Самаре, Сызрани, возобновить муниципальные перевозки в Новокуйбышевск, наладить транспортное сообщение между селами и райцентрами и т. д.

Вячеслав Федорищев 3 июня заявил, что жители Самарской области должны получать лучшее образование, иметь лучшее здравоохранение и хорошо жить.

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