Жители Самарской области начали писать просьбы врио губернатора Федорищеву

В понедельник, 3 июня, самарцам представили врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. И жители губернии уже начали писать просьбы новому главе региона под постами, размещенными в официальном аккаунте областного правительства ВКонтакте.
Среди комментариев — просьбы навести порядок в сфере здравоохранения и образования, в частности, обращения пишут жители Новокуйбышевска и Тольятти. Также жители губернии просят отремонтировать дороги в Самаре, Сызрани, возобновить муниципальные перевозки в Новокуйбышевск, наладить транспортное сообщение между селами и райцентрами
Вячеслав Федорищев 3 июня заявил, что жители Самарской области должны получать лучшее образование, иметь лучшее здравоохранение и хорошо жить.