В Челябинске второй этап опрессовок начнется 9 июня

Помимо массовых опрессовок в Челябинске проходят также проверки локальных котельных. Из-за них с 1 июня перестали подавать горячую воду в четыре десятка зданий на северо-западе, а с 4 июня отключат от горячего водоснабжения дома в поселках Чурилово, Мебельный и Аэропорт.