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В Челябинске второй этап опрессовок начнется 9 июня

В челябинских домах продолжают отключать горячую воду.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в июне пройдут новые отключения горячей воды.

«Продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей, с 9 июня начнется второй этап опрессовок», — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Помимо массовых опрессовок в Челябинске проходят также проверки локальных котельных. Из-за них с 1 июня перестали подавать горячую воду в четыре десятка зданий на северо-западе, а с 4 июня отключат от горячего водоснабжения дома в поселках Чурилово, Мебельный и Аэропорт.

График отключений локальных котельных и адреса домов можно посмотреть по ссылке.

ЖКХ