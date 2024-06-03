Фестиваль «Великое русское слово» открылся в Крыму

Валентина Матвиенко отметила, что в программе мероприятий каждый участник сможет найти для себя что-то близкое и интересное. Фестиваль «Великое русское слово» традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.