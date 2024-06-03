Фестиваль «Великое русское слово» открылся в Крыму

«Мы стоим на пороге коренных геополитических изменений, преодоления тенденции к однополярности во всех ее формах. В этом ключе русский язык служит консолидации нашего многонационального народа, формированию его уникального культурного кода», — написала она в Telegram-канале.
Валентина Матвиенко отметила, что в программе мероприятий каждый участник сможет найти для себя что-то близкое и интересное. Фестиваль «Великое русское слово» традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.
«Эта дата всегда имела для нас особое значение, была поводом обратиться к нашей культуре, искусству. В украинский период мы отстаивали эти ценности, наш фестиваль был местом консолидации сторонников идеи Русского мира», — написал в Telegram-канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
По его словам, сейчас русскому народу брошен «колоссальный цивилизационный вызов», которому Россия должна противостоять. Ради этой цели в том числе проводится и фестиваль русской культуры в Крыму, отметил он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее назвал этот фестиваль «еще одним фронтом» — культурным. В этом году программа «Великого русского слова» из соображений безопасности не включает массовых мероприятий. Запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Гостями фестиваля станут международные эксперты и докладчики.