Почему очень опасно терпеть головную боль

Головная боль — это неприятное и часто возникающее состояние, которое может значительно ухудшить качество жизни. Многие люди предпочитают терпеть головную боль, надеясь, что она пройдет сама по себе, или потому что не хотят принимать лекарства. Это очень опасно, передает Tengrinews.kz.