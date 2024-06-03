Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городские пляжи в Омске откроют позже из-за высокого уровня воды в Иртыше

Приемку пляжей перед началом сезона пока перенесли.

Источник: Комсомольская правда

Открытие пляжного сезона в Омске перенесли из-за высокого уровня воды в Иртыше в черте города. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Приемка всех городских пляжей из-за высокого уровня воды в Иртыше временно отложена до 5 июля.

«В связи с высоким уровнем воды в Иртыше, приемка городских пляжей откладывается, пока до 5 июня, далее будем смотреть по ситуации».

сообщил Сергей Шелест

Пляжи «Кировский», «Советский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Первомайский» должны были заработать с 1 июня. Предполагалось, что они будут оборудованы кабинками для переодевания, урнами, биотуалетами, питьевым фонтанчиками, вышками спасателей.

Отметим, Куйбышевский пляж, которые официально называется Центральный-2, планируют благоустроить в 2025 году. Территория стала победителем голосования за объекты благоустройства.

туризм и отдых