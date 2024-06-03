Городские пляжи в Омске откроют позже из-за высокого уровня воды в Иртыше

Пляжи «Кировский», «Советский», «Центральный-1», «Центральный-2» и «Первомайский» должны были заработать с 1 июня. Предполагалось, что они будут оборудованы кабинками для переодевания, урнами, биотуалетами, питьевым фонтанчиками, вышками спасателей.