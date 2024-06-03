Пекло под сорок: Юг России накроет аномальная жара

Аномальная жара накроет юг России с самого начала рабочей недели. В Краснодарском крае поднимутся изнуряющие температуры, которые будут сопровождаться засушливой и безветренной погодой.
«В первой половине недели над территорией края сохранится антициклон. Ожидается довольно жаркая и сухая погода», — предупредили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
3 июня на Кубани столбики термометров поднимутся до +33 градусов, но с каждым днем в крае будет становиться все жарче.
«Всю неделю будут наблюдаться температурные качели. Самый жаркий день придется на 5 июня. В среду температура воздуха в крае поднимется до 32…37 градусов», — рассказала «Комсомольской правде» — Кубань" заместитель начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
Спастись от жары в ближайшие дни можно будет только на побережье Черного моря. Там температуры не поднимутся выше +30 градусов.
«На Черноморском побережье будет тоже тепло и без осадков. Ветер будет совсем незначительный. Воздух прогреется до 25…30 градусов», — уточнила Светлана Попова.
К счастью, во второй половине недели, жители и гости Кубани смогут немного отдохнуть ужасной жары. С 6 июня температуры воздуха немного понизятся и достигнут комфортных летних значений.
«6 и 7 июня по территории края пройдет холодный фронт. В предгорных районах ожидаются дожди с грозами в дневные и вечерние часы. Остальную территорию края осадки не затронут», — сообщила заместитель начальника отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
Кроме того, из-за теплых и солнечных дней в Черном и Азовском море все больше поднимается температура воды. В Азовском море у берегов Ейска и Тамани столбики термометров показывают +21 градус, на градус выше в Должанской, в Приморско-Ахтарске и Темрюке — +20 градусов. В Черном море в берегов Анапы вода прогрелась до +19 градусов, в Геленджике, Tyance и Сочи +20 градусов. В Новороссийске — +21 градус.