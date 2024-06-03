Пекло под сорок: Юг России накроет аномальная жара

Кроме того, из-за теплых и солнечных дней в Черном и Азовском море все больше поднимается температура воды. В Азовском море у берегов Ейска и Тамани столбики термометров показывают +21 градус, на градус выше в Должанской, в Приморско-Ахтарске и Темрюке — +20 градусов. В Черном море в берегов Анапы вода прогрелась до +19 градусов, в Геленджике, Tyance и Сочи +20 градусов. В Новороссийске — +21 градус.