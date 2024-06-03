Белорусский кардиолог рассказал, чем опасен сон на левом боку

Алексей Деконский отметил, как не стоит засыпать. По его словам, не стоит спать в душной комнате, комната должна быть проветрена, не стоит ложиться за полночь и плотно поевши. В идеале — засыпать в одно и тоже время до 23.00. Перед сном не стоит пить крепкий чай или кофе, если хочется горячего напитка, то можно заварить мелису или мяту, выпить стакан теплого молока с медом.