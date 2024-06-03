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В Сочи на коралловом дереве распустились аргентинские цветы

Эритрина родом из Южной Америки цветет в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи распустились бутоны на коралловом дереве. Родом растение из Южной Америки, но отлично растет и в российских субтропиках, хотя требует укрытия на зиму.

«Наш горячий привет на родину растения — уругвайцам, парагвайцам, боливийцам, бразильцам. Особенно Аргентине, чьим национальным цветком является эритрина!», — комментирует цветение экзотического дерева ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

На родине коралловое дерево активно используют в фармакологии в качестве противовоспалительного, наркотического и дезинфицирующего средства.

Увидеть необычные цветы эритрины можно в Дендрарии. Она растет справа от кипариса, у основания террас архитектурного ансамбля «Утро».

флора и фауна