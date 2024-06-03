Кузбасские железнодорожники с опережением графика ремонтируют пути

Железнодорожники обновили почти 50% запланированных к ремонту путей в Кузбассе (60 км из 127 км). Работы идут с опережением графика.
«Ремонт пути позволяет повысить надёжность инфраструктуры и увеличить скорости движения поездов на обновленных участках», — объясняют представители Западно-Сибирской железной дороги.
Сотрудники уже доделали участок Яшкино — Тайга Транссибирской магистрали, на станции Егозово и на перегоне Тайга — Анжерская-Западная (тут ремонт завершили на 11 часов раньше срока).
Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов работы проводили по технологии «закрытого перегона». Для этого один из путей закрывают для ремонта, а поезда движутся в реверсивном режиме по соседнему пути.
В круглосуточных работах задействовали щебнеочистители, путеукладчики, краны и другую спецтехнику. Для ремонтников организовали спальные вагоны и полевую кухню с горячим питанием.