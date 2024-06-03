Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области спрогнозировали 34-градусную жару

Самым теплым днем на этой неделе станет среда.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 78% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В среду, 5 июня, термометры в Воронежской области покажут от +29 до +34 градусов, говорится в прогнозе регионального гидрометцентра. В самой столице Черноземья в этот день ожидается +31…+33 градуса. Синоптики сообщают, что именно среда станет самым жарким днем в регионе на текущей неделе.

Одновременно с жарой в Воронежской области ожидаются грозы, град и сильный ветер. В среду кратковременный дождь и грозу прогнозируют в том числе и в областном центре. Града в Воронеже не ожидается. Во время грозы ветер может усилиться до 17 м/сек.

По состоянию на 3 июня в регионе также продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, установленный в связи с чрезвычайными рисками пожаров в отдельных районах. По данным регионального ГУ МЧС, максимальный, V класс пожароопасности сейчас установлен в 12 муниципальных образованиях. На лесопожарную обстановку позитивно повлияли дожди — раньше районов с чрезвычайным классом пожарной опасности насчитывалось 14.