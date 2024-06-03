В Воронежской области спрогнозировали 34-градусную жару

Одновременно с жарой в Воронежской области ожидаются грозы, град и сильный ветер. В среду кратковременный дождь и грозу прогнозируют в том числе и в областном центре. Града в Воронеже не ожидается. Во время грозы ветер может усилиться до 17 м/сек.