В Воронежской области спрогнозировали 34-градусную жару

В среду, 5 июня, термометры в Воронежской области покажут от +29 до +34 градусов, говорится в прогнозе регионального гидрометцентра. В самой столице Черноземья в этот день ожидается +31…+33 градуса. Синоптики сообщают, что именно среда станет самым жарким днем в регионе на текущей неделе.
Одновременно с жарой в Воронежской области ожидаются грозы, град и сильный ветер. В среду кратковременный дождь и грозу прогнозируют в том числе и в областном центре. Града в Воронеже не ожидается. Во время грозы ветер может усилиться до 17 м/сек.
По состоянию на 3 июня в регионе также продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, установленный в связи с чрезвычайными рисками пожаров в отдельных районах. По данным регионального ГУ МЧС, максимальный, V класс пожароопасности сейчас установлен в 12 муниципальных образованиях. На лесопожарную обстановку позитивно повлияли дожди — раньше районов с чрезвычайным классом пожарной опасности насчитывалось 14.