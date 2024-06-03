Движение на южном участке КАД ограничат для большегрузов на время ПМЭФ

С 5 по 8 июня в городе на Неве будет проходить Петербургский международный экономический форум. В связи с этим для водителей большегрузов введут ограничение на южном участке Кольцевой автодороги. О подробностях сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— С 5 по 8 июня будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с дорогой «Марьино-Ропша», на участке с 60-го по 94-й километр, — уточнила организация.
В это время на табло будет выводиться информация об ограничениях. Водителей призвали обращать на них внимание, а также заранее планировать свой маршрут.
К слову, власти Петербурга активно готовятся к предстоящему масштабному международному мероприятию. Ожидается, что город заключит более 50 соглашений. Свое участие подтвердили представители из 136 стран и территорий.