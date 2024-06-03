Движение на южном участке КАД ограничат для большегрузов на время ПМЭФ

— С 5 по 8 июня будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн на участке от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с дорогой «Марьино-Ропша», на участке с 60-го по 94-й километр, — уточнила организация.