Белорусский кардиолог рассказал, к какой катастрофе может привести густая кровь

Белорусский врач-кардиолог Алексей Деконский на телеканале «Беларусь 1» в программе «Здорово здоровым быть» рассказал, к каким катастрофам в организме человеку может привести густая кровь.
«Густая кровь или сгущение крови — это нарушение свертываемости, которая, к сожалению, будет приводить к катастрофам в организме. Все потому, что густая кровь — это повышенное тромбообразование», — отметил медик.
Если при проведении биохимии крови выявлена такая патология — это повод обратиться к кардиологу, гематологу, который назначит дополнительный спектр обследования и дополнительную терапию. Особенно это касается беременных.
Из самых простых советов при сгущении крови — пить больше жидкости, которая будет помогать разбавлять кровь.
«Но еще раз повторю, — это очень серьезная патология, которая требует консультации грамотного специалиста», — отметил медик.