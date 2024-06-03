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Белорусский кардиолог рассказал, к какой катастрофе может привести густая кровь

Белорусский врач рассказал, чем опасна густая кровь.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач-кардиолог Алексей Деконский на телеканале «Беларусь 1» в программе «Здорово здоровым быть» рассказал, к каким катастрофам в организме человеку может привести густая кровь.

«Густая кровь или сгущение крови — это нарушение свертываемости, которая, к сожалению, будет приводить к катастрофам в организме. Все потому, что густая кровь — это повышенное тромбообразование», — отметил медик.

Если при проведении биохимии крови выявлена такая патология — это повод обратиться к кардиологу, гематологу, который назначит дополнительный спектр обследования и дополнительную терапию. Особенно это касается беременных.

Из самых простых советов при сгущении крови — пить больше жидкости, которая будет помогать разбавлять кровь.

«Но еще раз повторю, — это очень серьезная патология, которая требует консультации грамотного специалиста», — отметил медик.

здоровье