«Генератор тумана» и автомат с сапами. Чем ещё удивят калининградские пляжи

«Оборудование некачественное. Периодически перестаёт работать, как должно. Приходится оперативно устранять неполадки, в том числе, в ночное время. Там есть телефон для связи с ответственным сотрудником, — рассказал Илья Гуров. — Остальные муниципальные стоянки небольшие: всего на 5 — 10 мест, разбросаны по всему городу. Выручает платная парковка на территории Янтарного комбината на 120 мест. В планах строительство ещё двух платных стоянок: на ул. Облепиховой (на 190 машин) и Железнодорожной, 5 — у водонапорной башни. Если всё сложится, заработают они через сезон. С туалетами есть проблема. Их у нас семь: на Центральном пляже — 5, на Янтарном — два, один на Лагуне. Норматив, к сожалению, не соблюсти: они должны быть через каждый 350 м, а у нас сгруппированы один с другим. Не растащить никак. Сети, которые прокладывали в своё время вдоль променада, не учтённые. Мы как раз занимаемся их учётом и описанием, чтобы передать на баланс нашему МАУ, который отвечает за пляжную инфраструктуру, и в дальнейшем заключать договор с НТО, чтобы привести их в нормальное состояние. Тем или иным способом решим эту проблему. В этом сезоне раскапывать вокруг променада уже не будем — скорее всего, по осени».