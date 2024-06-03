«Генератор тумана» и автомат с сапами. Чем ещё удивят калининградские пляжи

Первого июня на побережье Калининградской области официально открылся пляжный сезон. Журналист «АиФ. Калининград» побывал на наших курортах и узнал, что нового нас здесь ждёт.
Балтийск.
В округе оборудовали три муниципальных пляжа: Центральный на ул. Чехова (протяжённость — 300 м), в районе Гвардейского бульвара (150 м) и на Балтийской косе (200 м). А в общей сложности водолазы обследовали 2, 5 км морского дна у побережья — можно купаться. Вот только водичка пока холодновата: всего плюс 15.
В этом году Центральный городской пляж впервые получил «Синий флаг». Здесь частично заменили деревянный настил, установили лежаки, закупили пять новых раздевалок, расположили 60 шезлонгов и добавили пять новых зонтов. Оборудовали место отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, в их распоряжении специальное кресло для купания. На детской площадке установили теневой навес.
Тем, кому бесплатных муниципальных зонтов не хватит, могут арендовать их у частников: аренда пляжного зонта и двух шезлонгов на полдня стоит 500 ₽, на день — 1000 ₽ Бунгало — 1200 ₽ в день (в прошлом году было на 200 ₽ дешевле). Аренда полотенца обойдётся в 150 ₽
«Ежегодно Балтийск посещает 600 тысяч человек, основная часть — летом. В хорошую погоду пляж полный, все кафешки заняты, стоят очереди за шаурмой и пиццей. Городские кафе сориентировались и размещают тут же рекламу своих услуг по доставке продукции. Это частично спасает ситуацию. Однако инфраструктура перегружена, — не скрывает замглавы администрации Максим Коваленко. — Хотелось бы, чтобы приходили бизнесмены, открывали точки общепита. На авандюне есть 800 м, которые можно взять под НТО. Но, с другой стороны, пять лет назад у нас таких точек и вовсе не было».
К услугам отдыхающих — 9 туалетов (один модульный и 8 биокабин). В следующем году планируют установить модульный платный туалет.
Что касается парковок, в округе их девять на 363 места. Непосредственно около Центрального пляжа — 20 мест, там же слева — ещё 8. На въезде, на грунте, могут поместиться 10 машин. Достраивают парковку на 50 мест. В районе Гвардейского бульвара стоянки нет. Автотуристы заполонили все дворы.
На всех пляжах, а также в районе северного мола установили спасательные посты. Сформирована команда из 24 спасателей. Как рассказал директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балтийского ГО» Евгений Олишкевич, восемь человек — новички, их обучили всему с нуля. В этом году в качестве эксперимента в отряд спасателей взяли двух девушек — выпускниц отделения «Защита в ЧС» Озёрского колледжа. Пока они будут наблюдателями, и за ними будут наблюдать — как себя проявят.
В Балтийском округе — самые опасные отбойные течения. Начальник отдела ГИМС Балтийска Сергей Константинов предложил установить спасательный пост на 10-ом километре, в районе арт-деревни Витланд. В прошлом году там утонуло 2 человека, в позапрошлом — три.
В течение недели в администрации обещали посчитать, сколько на это необходимо средств. До конца месяца пост должен заработать.
Янтарный.
В этом году Янтарный отказался от голубого флага. А синий (его российский аналог) получили два пляжа: Центральный (протяжённость 700 м) и Янтарный (300 м). «Лагуна» на карьере в районе шахты «Анна» пока сертификацию не прошла из-за отсутствия душевых кабин и питьевых фонтанчиков.
Как рассказал замглавы Илья Гуров, обеспечить ими невозможно из-за отсутствия сетей.
А вот на Центральный пляже сети обновили. Установили кабинки для переодевания, увеличили количество лежаков, зонтов, приобрели новые полотенца. Для удобства отдыхающих деревянные дорожки стали длиннее. Значительно прибавилось кафешек. Практически при каждой точке общепита — аренда пляжной мебели. Так, одно из кафе предлагает шатёр с матрасом и шторами за 3 тыс. руб. в день. Туда можно заказать и еду. Но это самый дорогой. Муниципальный лежак, теневой зонт и полотенце обойдутся в 800 ₽, дополнительный лежак и полотенце — 700 ₽ в день.
Для инвалидов-колясочников установили автоматический пандус. Но техника иногда даёт сбои и приходится делать подкоп, чтобы она вновь заработала. Для этих целей тут стоит лопата.
Адаптивный пляж в Янтарном перенесли, чтобы маломобильные отдыхающие смогли беспрепятственно подъехать к воде. Одно «но»: нет обученных волонтёров, которые перегрузят человека с коляски в море. Министр Андрей Ермак посоветовал горадминистрации написать письмо в правительство региона с указанием необходимого количества специалистов, которых местные власти смогут официально устроить.
Как сообщил глава округа Артур Крупин, готовится реестр автостоянок Янтарного, который опубликуют на сайте на следующей неделе. На главной муниципальной парковке у «Галеры» для автомобилистов предусмотрено 220 мест. Есть планы по её расширению на 200 мест. В этом сезоне здесь установили паркомат. Теперь оплачивать стоянку можно без администратора. По сравнению с прошлым годом, час стоянки подорожал на 50 ₽
«Оборудование некачественное. Периодически перестаёт работать, как должно. Приходится оперативно устранять неполадки, в том числе, в ночное время. Там есть телефон для связи с ответственным сотрудником, — рассказал Илья Гуров. — Остальные муниципальные стоянки небольшие: всего на 5 — 10 мест, разбросаны по всему городу. Выручает платная парковка на территории Янтарного комбината на 120 мест. В планах строительство ещё двух платных стоянок: на ул. Облепиховой (на 190 машин) и Железнодорожной, 5 — у водонапорной башни. Если всё сложится, заработают они через сезон. С туалетами есть проблема. Их у нас семь: на Центральном пляже — 5, на Янтарном — два, один на Лагуне. Норматив, к сожалению, не соблюсти: они должны быть через каждый 350 м, а у нас сгруппированы один с другим. Не растащить никак. Сети, которые прокладывали в своё время вдоль променада, не учтённые. Мы как раз занимаемся их учётом и описанием, чтобы передать на баланс нашему МАУ, который отвечает за пляжную инфраструктуру, и в дальнейшем заключать договор с НТО, чтобы привести их в нормальное состояние. Тем или иным способом решим эту проблему. В этом сезоне раскапывать вокруг променада уже не будем — скорее всего, по осени».
Пионерский.
Местным жителям повезло, что не все туристы знают про этот пляж. Может, он не такой обустроенный, как другие, зато очень просторный и состоит из двух частей (в общей сложности, 820 м в длину). Здесь установлены два спасательных поста, ещё один поставят 20 июня. За безопасность отдыхающих отвечает 21 спасатель.
По сравнению с другими нашими более раскрученными курортами, в Пионерском царит «коммунизм». Есть 15 бесплатных «семейных» лежаков под жёлтыми зонтами, в каждый может уместиться по 2−3 человека. Да и частники не жадничают: готовы сдать лежак за 500 ₽ в сутки. Да, ещё в Пионерском самые дешёвые стационарные туалеты (их 4 — на каждом спуске, плюс 9 биотуалетов). Услуга стоит всего 30 ₽ В других курортах на 20 ₽ дороже.
Самый большой «минус» — единственная автостоянка на 80 мест. Если успел поставить рано утром машину (100 ₽ в час) — считай, повезло. В шести минутах от пляжа есть перехватывающая парковка на 30 машин, но она практически всегда забита.
На пляже шесть душевых кабин, два питьевых фонтанчика и два рукомойника. Вдоль стоянки выстроили разномастные кафешки.
"Четыре года назад начали работу по установке точек торговли на пляже. Спустя год разработали дизайн-код и постепенно приводим в соответствие с ним, — рассказал глава местной администрацией Леонид Шибаев. — Вначале бизнесу было непонятно, будет ли всё работать. Теперь видно, что поток есть, начинают заходить люди совершенно с другим капиталом. Если раньше предприниматели были готовы потратить 1−2 млн с надеждой отбить за сезон, то теперь появились кафе с капиталовложениями 20−25 млн на 10 и более лет. Начали с эпохи дикого капитализма, а сейчас делаем, чтобы всё было в едином стиле.
Зеленоградск.
В этом сезоне в округе обустроили десять муниципальных пляжей общей протяжённостью больше 4-х километров. Пять из них получили «Синий флаг». Самый широкий пляж находится в районе «Гнезда» в западной части. Здесь оборудовали «Доступную среду». Чтобы избежать столкновений на длинном пандусе, дополнительно закупили светофор, который загорается красным, если путь занят.
На пляже «Резиденция» появились новые прокатные шезлонги и зонты.
«Пара шезлонгов — 1500, аренда шатра с матрасом — 3000. В прошлом году было 2500, — рассказали частники. — А что вы удивляетесь? Мы 60 тысяч отдаём только за химчистку, чтобы почистить матрасы. А чтобы привезти и вывезти пляжную мебель, платим 500 тысяч».
Власти Зеленоградска умеют удивлять. В этом году министру Андрею Ермаку презентовали самодельную чудо-машину: «генератор тумана», которая будет ездить по самым многолюдным местам и освежать атмосферу. Ещё одна новинка — первый в области аппарат по выдаче сапов — его установили на Западном пляже. Установку и софт разработали калининградские производители. Стоимость услуги — 1000 ₽ в час. В аппарат вмонтирована камера. Опоздаешь вернуть сап вовремя, тут же автоматически доставят новый счёт.
На дорожках города появились велорикши. Пятнадцать минут поездки стоит 400 ₽ Можно поделить эту сумму на троих (столько вмещает транспорт). Водители уверяют, что за это время можно проехать от начала до конца променада. Заработок у зеленоградских велорикшей зависит от того, насколько быстро они крутят педали и экономят электричество.
В Зеленоградске 20 спасательных вышек (к ним добавится передвижной спасательный пост) и самая большая команда спасателей — 96 человек. За годы их работы на курорте не было ни одного утопленника. В прошлом году спасли 58 человек. Недавно, 31 мая, вытащили из воды очередного отдыхающего, неудачно нырнувшего с пирса.
Что касается парковок, в округе 45 парковок на 3116 машиномест, и 80% из них — в Зеленоградске. Этим летом откроются новые стоянки в Малиновке и в Куликово.
КОММЕНТАРИЙ
Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак: «Пляжи все готовы по высшему спросу. Особое внимание уделено безопасности. Готовится поручение по Витланду. А Зеленоградск уже позаботился и сделал передвижной спасательный пост. Если он покажет эффективность, этот опыт можно взять на вооружение и другим муниципалитетам. В целом наша пляжная инфраструктура — одна из лучших в России. Даже, если сравнивать с курортами в юго-восточной Азии. Те, кто там бывал, стопроцентно сделают выбор в сторону калининградского побережья. Здесь уровень гораздо выше: и с точки зрения качества инфраструктуры, и с точки зрения количества, и возможностей всех пляжей. Есть предложения на самый взыскательный вкус. Ждём гостей на наши курорты. Прежде всего, самих калининградцев».