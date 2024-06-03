Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре планируют благоустроить парк Солнечный остров

Солнечный остров является одним из самых больших парков в краевой столице.

В Краснодаре планируют благоустроить парк Солнечный остров, сообщает «КП»-Кубань".

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали о том, что в настоящее время рассматриваются предложения о реконструкции Солнечного острова в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Проект благоустройства планируют согласовать с местными жителями.

Пока нет информации о том, будут ли оборудовать пляж в парке. Однако уже известно, что на территории Солнечного острова для гостей разместят теннисные корты и площадки для игры в волейбол.

По словам главы города Евгения Наумова, в дальнейшем благоустроить планируют все парки Краснодара.

Ранее мы сообщали, что в Динском районе благоустроят зеленую зону.

ЖКХ