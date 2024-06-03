В Краснодаре планируют благоустроить парк Солнечный остров, сообщает «КП»-Кубань".
В пресс-службе администрации Краснодара рассказали о том, что в настоящее время рассматриваются предложения о реконструкции Солнечного острова в департаменте архитектуры и градостроительства Краснодарского края. Проект благоустройства планируют согласовать с местными жителями.
Пока нет информации о том, будут ли оборудовать пляж в парке. Однако уже известно, что на территории Солнечного острова для гостей разместят теннисные корты и площадки для игры в волейбол.
По словам главы города Евгения Наумова, в дальнейшем благоустроить планируют все парки Краснодара.
Ранее мы сообщали, что в Динском районе благоустроят зеленую зону.