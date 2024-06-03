Жители Альметьевска страдают от ржавой воды в кранах

Жители одного из домов на улице Строителей в Альметьевске столкнулись с серьезной проблемой: из их кранов течет вода разных оттенков, от желтого до шоколадного, и с примесью песка. В доме проживают пенсионеры и семьи с маленькими детьми, которым приходится пить и готовить на загрязненной воде.
Жители уже неоднократно обращались в диспетчерскую службу, но до сих пор безрезультатно. Проблема наблюдается исключительно у последнего подъезда, в то время как у остальных жителей дома вода остается чистой. Это вызывает еще большее недоумение и недовольство среди жителей.
«Квартиру купила полгода назад, чистую воду так и не видела», — отметила жительница дома № 15 на проспекте Строителей.
Такие жалобы не уникальны для данного дома, похожие проблемы возникают и у других горожан. Заявки на устранение накапливаются, и хотя службы занимаются их решением, исправить ситуацию сразу не удается. Жителям приходится запасаться терпением и бутилированной водой.
Ранее мы писали, что в доме на улице Тэцевская в Казани отключили холодную воду. Вместо горячей из крана течет ржавая вода.