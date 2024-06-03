Жители Альметьевска страдают от ржавой воды в кранах

Жители одного из домов на улице Строителей в Альметьевске столкнулись с серьезной проблемой: из их кранов течет вода разных оттенков, от желтого до шоколадного, и с примесью песка. В доме проживают пенсионеры и семьи с маленькими детьми, которым приходится пить и готовить на загрязненной воде.