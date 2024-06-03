В Волгоградской области 350 многодетных мам досрочно вышли на пенсию в 2024 году

Как сообщает пресс-служба Социального фонда России по Волгоградской области, с начала текущего года уже 350 многодетных женщин воспользовались правом выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.
Мамам пяти и более детей пенсию могут назначить в 50 лет, воспитавшим четверых — в 56 лет, троих детей — в 57 лет.
Чтобы начать получать льготную пенсию, необходимо соблюдение таких условий, как наличие не менее 15 лет трудового стажа, 28,2 пенсионных коэффициента, возраст детей должен составлять 8 лет к моменту пенсии, а также отсутствие в отношении них факта лишения родительских прав или отмены усыновления.
Претендовать на льготную пенсию могут и мамы усыновленных детей. Подать соответствующее заявление можно за месяц до достижения возраста выхода на пенсию.