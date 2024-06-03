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В Волгоградской области 350 многодетных мам досрочно вышли на пенсию в 2024 году

Многодетные матери относятся к льготной категории граждан, которые имеют право на досрочное назначение пенсии.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает пресс-служба Социального фонда России по Волгоградской области, с начала текущего года уже 350 многодетных женщин воспользовались правом выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.

Мамам пяти и более детей пенсию могут назначить в 50 лет, воспитавшим четверых — в 56 лет, троих детей — в 57 лет.

Чтобы начать получать льготную пенсию, необходимо соблюдение таких условий, как наличие не менее 15 лет трудового стажа, 28,2 пенсионных коэффициента, возраст детей должен составлять 8 лет к моменту пенсии, а также отсутствие в отношении них факта лишения родительских прав или отмены усыновления.

Претендовать на льготную пенсию могут и мамы усыновленных детей. Подать соответствующее заявление можно за месяц до достижения возраста выхода на пенсию.