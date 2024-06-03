В Волгоградской области 350 многодетных мам досрочно вышли на пенсию в 2024 году

Чтобы начать получать льготную пенсию, необходимо соблюдение таких условий, как наличие не менее 15 лет трудового стажа, 28,2 пенсионных коэффициента, возраст детей должен составлять 8 лет к моменту пенсии, а также отсутствие в отношении них факта лишения родительских прав или отмены усыновления.