В Новосибирской области вновь прогнозируют заморозки до −1 градуса

Спустя два дня относительного тепла, в Новосибирск вновь возвращается неблагоприятная погода. По словам начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Натальи Кичановой, предстоящей ночью температура может опуститься до +3 градусов, а в отдельных районах области — до −1 градуса по Цельсию.
Причиной ухудшения погодных условий станет прохождение через регион циклона. Уже завтра, 4 июня, ожидаются интенсивные дожди, усиление ветра и понижение температуры. Ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов по Цельсию, днем — также +12…+14 градусов с небольшим снижением к вечеру. Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду, — пишет издание НГС.
В среду, 5 июня, ночная температура воздуха составит +3…+5 градусов, дневная — от +17 до +19 градусов по Цельсию. Осадков практически не ожидается. Ветер будет дуть с севера, переходя к югу-западу, со скоростью 4−9 метров в секунду.
Потепление ожидается в четверг, 6 июня. Ночью столбики термометров будет находиться в диапазоне +10…+12 градусов, днем — +21…+23 градуса. Возможны кратковременные дожди. Порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.
Стоит также отметить, что в северо-западной части Новосибирской области 5 июня ожидаются заморозки до −1 градуса по Цельсию.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске почти весь июнь будет пасмурным и дождливым.