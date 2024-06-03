В Новосибирской области вновь прогнозируют заморозки до −1 градуса

Причиной ухудшения погодных условий станет прохождение через регион циклона. Уже завтра, 4 июня, ожидаются интенсивные дожди, усиление ветра и понижение температуры. Ночью столбики термометров покажут +12…+14 градусов по Цельсию, днем — также +12…+14 градусов с небольшим снижением к вечеру. Ветер будет дуть преимущественно с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду, — пишет издание НГС.