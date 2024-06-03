Верховный суд защитил право на покупку товаров по заведомо низким ценам

После обнаружения ошибки в стоимости холодильника магазин аннулировал онлайн-заказ и вернул деньги. Покупательница же настаивала на исполнении договора и взыскании штрафа и компенсации морального вреда. Требования были частично удовлетворены районным судом — с ООО «Онлайн-Маркет» взыскана компенсация морального вреда в размере 500 ₽, штраф — 250 ₽, также расходы на оплату услуг представителя — 500 ₽
В постановлении суда говорится, что права истца были нарушены ответчиком путем размещения недостоверной информации. При этом суд не обязал продавца доставить покупательнице купленный ею холодильник. По мнению суда, если цена, указанная на сайте продавца, очевидно отличается от рыночной цены товара, то покупатель должен уточнить стоимость товара, а затем проводить сделку о покупке. Мосгорсуд и кассационный суд общей юрисдикции оставили в силе это решение.
Верховный суд в своем разъяснении напомнил, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор купли-продажи с любым желающим покупателем на условиях оферты. «Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе», — уточняет суд.
Верховный суд пояснил, что на потребителя не возложена обязанность уточнять цену товара перед покупкой. Кроме того, возврат уплаченных за товар средств не является основанием для отказа от исполнения обязательства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Ранее сети магазинов DNS также не удалось удержать товар, купленный по ошибочно сверхнизким ценам. Верховный суд встал на сторону потребителя в его споре с ритейлером. В начале 2022 года житель Курганской области Евгений Олейников купил на сайте DNS электронику на 26 тыс. руб. Но в магазине отказались прислать заказ, сославшись на технический сбой.