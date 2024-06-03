Верховный суд защитил право на покупку товаров по заведомо низким ценам

Верховный суд в своем разъяснении напомнил, что при дистанционном способе продажи товара продавец обязан заключить договор купли-продажи с любым желающим покупателем на условиях оферты. «Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке уже не вправе», — уточняет суд.