С 1 сентября уберут часть дорожных камер: где оставят комплексы фиксации

С осени расстояние между камерами должно быть не менее 1−5 км, при этом зона контроля будет начинаться не ранее чем через 150−300 метров после знака. Правда сделано исключение для перекрестков, развязок, выделенок и очагов аварийности — там приборы фиксации могут устанавливаться и на меньшем расстоянии между ними.