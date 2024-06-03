С 1 сентября уберут часть дорожных камер: где оставят комплексы фиксации

С 1 сентября начнется реализация большой реформы систем фиксации дорожных нарушений. ГИБДД «подчистит» часть дорожных камер, теперь их можно будет ставить только на определенном расстоянии друг от друга. Известно, где будет разрешено устанавливать комплексы фото— и видеофиксации.
С осени расстояние между камерами должно быть не менее 1−5 км, при этом зона контроля будет начинаться не ранее чем через 150−300 метров после знака. Правда сделано исключение для перекрестков, развязок, выделенок и очагов аварийности — там приборы фиксации могут устанавливаться и на меньшем расстоянии между ними.
Обрабатывать данные с камер регионам запретят. Вся информация в неизменном виде будет поступать сразу в систему МВД «Паутина». Эта норма тоже будет действовать с сентября.
Уже опубликованы два постановления правительства — о правилах размещений комплексов фиксации и правилах передачи данных с них.
Разработке документов предшествовали бурные дебаты между МВД, Минтрансом и регионами. В регионах высказывали опасение, что большую часть камер придется отключить. В ГИБДД не отрицают: там уже пообешали минимизировать число комплексов и убрать часть «неэффективных».
В закрытом перечне мест, где могут устанавливаться камеры, — аварийно-опасные участки дорог, выделенные полосы, пешеходные переходы, перекрестки, участки дороги, где запрещена стоянка. А на машины с мобильными камерами должна быть нанесены «опознавательные знаки».
Невыполнение требований, указанных в постановлениях, будет служить основанием для отмены штрафа водителю, пишет «Ъ».