Ракова объявила о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие»

«Мы сегодня собрались в самом центре Москвы около Большого театра, чтобы открыть летний сезон проекта “Московское долголетие” и цикл “Зарядок долголетия”. “Московское долголетие” — наш уникальный проект для миллионов москвичей “серебряного” возраста, чтобы они продолжали активную жизнь, заводили новых друзей и получали новые ощущения. В этом году у нас уникальный сезон. Мы подготовили для людей старшего поколения 800 площадок во всех округах и районах города. Москвичей ждут различные активности: скандинавская ходьба, зарядки, танцы, пешие экскурсии. Я благодарна нашим звездным спортсменам, которые присоединяются к нам. Надеюсь, что всем понравится новый сезон, приглашаю участвовать и активно проводить лето в Москве», — сказала Ракова.