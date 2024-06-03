До 1,6 млн рублей за образование. Названы самые дорогие специальности новосибирских вузов

Стоимость обучения в заведении схожа на стоимость обучения в СИУ РАНХиГС. В НГУЭУ 386 бюджетных и 1989 платных мест. Практически все направления стоят одинаково — 145 тысяч рублей в год, однако самое дорогое в университете — правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО). Стоимость за год —390 тысяч рублей. А за весь период обучения — 1,5 млн рублей.